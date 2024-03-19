Экс-глава МО Британии призвал Лондон не исключать отправку войск на Украину
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В интервью радиостанции Times Radio он отметил, что неопределённость — это часть сдерживания, и нужно, чтобы противник «гадал о том, как далеко мы зайдём и на что мы готовы».
«Важно, чтобы мы никогда не закрывали мосты. Необязательно, что мы будем так поступать, но важно держать людей в неведении. Наши противники как раз добиваются от нас того, чтобы мы исключали что-либо», — цитирует Уоллеса ТАСС.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка войск НАТО на Украину ведёт к эскалации конфликта.