Польский гинеколог во время дебатов об абортах сравнила ребёнка с паразитом
- Gettyimages.ru
- © The Good Brigade
Высказывание доктора Оравец прозвучало во время дебатов об абортах, её слова разошлись в польских СМИ.
«С точки зрения биологии беременность в некотором смысле является такой ситуацией [паразитизмом], потому что плод никак не питает женщину. Но большинство женщин... довольны тем, что внутри — паразит», — сказала гинеколог.
Пользователи соцсетей раскритиковали женщину, отмечает Do Rzeczy.
8 марта в Польше женщины вышли на акцию протеста с требованием доступа к экстренным контрацептивам.