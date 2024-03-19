Польский гинеколог во время дебатов об абортах сравнила ребёнка с паразитом

Польский гинеколог Анна Оравец оказалась в центре внимания после того, как заявила, что ребёнок — это «паразит», а аборт якобы безопаснее, чем удаление зуба мудрости.

Высказывание доктора Оравец прозвучало во время дебатов об абортах, её слова разошлись в польских СМИ.

«С точки зрения биологии беременность в некотором смысле является такой ситуацией [паразитизмом], потому что плод никак не питает женщину. Но большинство женщин... довольны тем, что внутри — паразит», — сказала гинеколог.

Пользователи соцсетей раскритиковали женщину, отмечает Do Rzeczy.

8 марта в Польше женщины вышли на акцию протеста с требованием доступа к экстренным контрацептивам.