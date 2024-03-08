RT в Telegram
Подпишись

В Польше прошла акция протеста женщин с требованием доступа к контрацептивам

Короткая ссылка
В Польше 8 марта, в Международный женский день, женщины вышли на акцию протеста с требованием доступа к экстренным контрацептивам.
В Польше прошла акция протеста женщин с требованием доступа к контрацептивам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в акции принимали участие активистки организаций «Общепольский женский протест» и «Варшавский женский протест». Митингующие пришли к президентскому дворцу в центре Варшавы.

По данным агентства, участвовавшие в демонстрации требовали от властей страны сделать доступными для граждан средства «аварийной контрацепции». Также они требовали отменить запрет абортов. Данная процедура в стране запрещена, кроме нескольких исключений.

Ранее польские фермеры провели в центре Варшавы крупную акцию протеста против импорта украинской сельхозпродукции.

В результате столкновений ранения получили 14 сотрудников полиции, некоторые из них до сих пор находятся в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить