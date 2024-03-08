В Польше прошла акция протеста женщин с требованием доступа к контрацептивам

В Польше 8 марта, в Международный женский день, женщины вышли на акцию протеста с требованием доступа к экстренным контрацептивам.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в акции принимали участие активистки организаций «Общепольский женский протест» и «Варшавский женский протест». Митингующие пришли к президентскому дворцу в центре Варшавы.

По данным агентства, участвовавшие в демонстрации требовали от властей страны сделать доступными для граждан средства «аварийной контрацепции». Также они требовали отменить запрет абортов. Данная процедура в стране запрещена, кроме нескольких исключений.

Ранее польские фермеры провели в центре Варшавы крупную акцию протеста против импорта украинской сельхозпродукции.

В результате столкновений ранения получили 14 сотрудников полиции, некоторые из них до сих пор находятся в больнице.