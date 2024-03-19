Мишель: саммит ЕС должен принять решение о переводе экономики на военные рельсы
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Чиновник призвал изменить отношение к оборонной промышленности ЕС и принять радикальные и конкретные меры, чтобы перевести экономику ЕС в военный режим.
«Это означает тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно», — говорится в обращении Мишеля.
Главная задача Евросоюза — срочное предоставление военной помощи Украине и закупка для неё снарядов, подчеркнул глава Евросовета.
Ранее Мишель уже призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы из-за якобы угрозы со стороны России. Блок не может рассчитывать на США или других союзников, уверен чиновник.