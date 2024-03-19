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Мишель: саммит ЕС должен принять решение о переводе экономики на военные рельсы

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Cаммит Евросоюза, который пройдёт 21 и 22 марта, должен принять решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы и увеличении военных расходов всех стран сообщества, считает глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель: саммит ЕС должен принять решение о переводе экономики на военные рельсы
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Чиновник призвал изменить отношение к оборонной промышленности ЕС и принять радикальные и конкретные меры, чтобы перевести экономику ЕС в военный режим.

«Это означает тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно», — говорится в обращении Мишеля.

Главная задача Евросоюза — срочное предоставление военной помощи Украине и закупка для неё снарядов, подчеркнул глава Евросовета.

Ранее Мишель уже призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы из-за якобы угрозы со стороны России. Блок не может рассчитывать на США или других союзников, уверен чиновник.

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