Вучич поздравил Путина с победой на выборах и поблагодарил Россию за поддержку

Президент Сербии Александр Вучич поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах, он передал коллеге поздравительное письмо при встрече с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко.

«В ходе беседы с послом Боцан-Харченко, пользуясь случаем, я передал письмо для президента Российской Федерации Путина, в котором, помимо поздравлений с победой на выборах, я указал на серьёзность ситуации, в которой оказался сербский народ в Косове и Метохии, значительные политические вызовы, стоящие перед Сербией, с благодарностью Российской Федерации за поддержку, которую она оказывает территориальной целостности Сербии», — цитирует Вучича ТАСС.

В феврале президент Сербии заявил, что стремится сохранить позицию по отказу от антироссийских санкций, несмотря на давление со стороны Запада.