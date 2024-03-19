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Вучич поздравил Путина с победой на выборах и поблагодарил Россию за поддержку

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Президент Сербии Александр Вучич поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах, он передал коллеге поздравительное письмо при встрече с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко.
Вучич поздравил Путина с победой на выборах и поблагодарил Россию за поддержку
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«В ходе беседы с послом Боцан-Харченко, пользуясь случаем, я передал письмо для президента Российской Федерации Путина, в котором, помимо поздравлений с победой на выборах, я указал на серьёзность ситуации, в которой оказался сербский народ в Косове и Метохии, значительные политические вызовы, стоящие перед Сербией, с благодарностью Российской Федерации за поддержку, которую она оказывает территориальной целостности Сербии», — цитирует Вучича ТАСС.

В феврале президент Сербии заявил, что стремится сохранить позицию по отказу от антироссийских санкций, несмотря на давление со стороны Запада.

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