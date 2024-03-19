Больного раком короля Карла III увидели на улице впервые после слухов о кончине
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«Карл III сидел на заднем сиденье королевского лимузина», — пишет таблоид.
18 марта Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности. Такое заявление вышло после того, как ряд СМИ распространил сообщения о якобы его смерти.
В начале февраля стало известно, что у короля выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности.