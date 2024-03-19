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Больного раком короля Карла III увидели на улице впервые после слухов о кончине

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Больного раком британского короля Карла III увидели на улице впервые после слухов о его смерти, пишет газета Daily Mail. Монарх покинул Виндзорский замок и прибыл в Кларенс-хаус — резиденцию в Лондоне.
Больного раком короля Карла III увидели на улице впервые после слухов о кончине
  • Gettyimages.ru
  • © Max Mumby/Indigo

«Карл III сидел на заднем сиденье королевского лимузина», — пишет таблоид.

18 марта Букингемский дворец сообщил, что король Великобритании Карл III продолжает исполнять рабочие обязанности. Такое заявление вышло после того, как ряд СМИ распространил сообщения о якобы его смерти.

В начале февраля стало известно, что у короля выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности.

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