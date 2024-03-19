Финляндия доставит боевые катера на Украину через Румынию

Финляндия передала боевые катера для украинской армии, их доставят на Украину через территорию Румынии.

Об этом сообщил Yle со ссылкой на румынские СМИ.

«Финляндия передала Украине боевую технику, которая будет доставлена на Украину через Румынию», — говорится в сообщении.

Тип и количество отправляемых катеров не уточняется.

Кроме того, Румыния намерена обучить порядка 50 украинских солдат применению данных катеров.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис направил парламенту страны письмо, в котором уведомил об одобрении транзита военного оборудования для Украины из Финляндии, а также обучения 50 военнослужащих украинских вооружённых сил.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна не собирается отправлять военнослужащих для участия в боях на Украине.