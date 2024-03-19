Финляндия доставит боевые катера на Украину через Румынию
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Об этом сообщил Yle со ссылкой на румынские СМИ.
«Финляндия передала Украине боевую технику, которая будет доставлена на Украину через Румынию», — говорится в сообщении.
Тип и количество отправляемых катеров не уточняется.
Кроме того, Румыния намерена обучить порядка 50 украинских солдат применению данных катеров.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис направил парламенту страны письмо, в котором уведомил об одобрении транзита военного оборудования для Украины из Финляндии, а также обучения 50 военнослужащих украинских вооружённых сил.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна не собирается отправлять военнослужащих для участия в боях на Украине.