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Финляндия доставит боевые катера на Украину через Румынию

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Финляндия передала боевые катера для украинской армии, их доставят на Украину через территорию Румынии.
Финляндия доставит боевые катера на Украину через Румынию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил Yle со ссылкой на румынские СМИ.

«Финляндия передала Украине боевую технику, которая будет доставлена на Украину через Румынию», — говорится в сообщении.

Тип и количество отправляемых катеров не уточняется. 

Кроме того, Румыния намерена обучить порядка 50 украинских солдат применению данных катеров.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис направил парламенту страны письмо, в котором уведомил об одобрении транзита военного оборудования для Украины из Финляндии, а также обучения 50 военнослужащих украинских вооружённых сил.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна не собирается отправлять военнослужащих для участия в боях на Украине.

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