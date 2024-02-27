Президент Финляндии заявил, что не будет отправлять своих военных на Украину

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна не собирается отправлять военнослужащих для участия в боях на Украине.

На парижской конференции по поддержке Киева была проведена «плодотворная дискуссия», где основное внимание уделялось потребностям Украины, особенно в материальной сфере. По словам президента, возможно, Запад начнёт рассматривать «новые способы их удовлетворения».

«Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия на Украине не будет. Такая же позиция у Финляндии», — сказал Ниинистё телеканалу MTV3.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО и страны ЕС не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину.