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Песков: несколько визитов и контактов на высшем уровне готовится у Путина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина готовится несколько визитов и контактов на высшем уровне. 
Песков: несколько визитов и контактов на высшем уровне готовится у Путина
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о планах визита Путина в Китай.

«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне», — заявил Песков.

Он добавил, что проводится подготовка. По словам Пескова, по мере приближения этих мероприятий в Кремле будут информировать журналистов. 

Ранее РИА Новости писало, что в администрации турецкого президента заявили, что ведут подготовку к запланированному визиту в Турцию российского лидера Владимира Путина. 

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