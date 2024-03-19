Песков: несколько визитов и контактов на высшем уровне готовится у Путина
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на вопрос о планах визита Путина в Китай.
«Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне», — заявил Песков.
Он добавил, что проводится подготовка. По словам Пескова, по мере приближения этих мероприятий в Кремле будут информировать журналистов.
Ранее РИА Новости писало, что в администрации турецкого президента заявили, что ведут подготовку к запланированному визиту в Турцию российского лидера Владимира Путина.