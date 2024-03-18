РИА Новости: в Анкаре заявили, что ведут подготовку к визиту Путина

В администрации турецкого президента заявили, что ведут подготовку к запланированному визиту в Турцию российского лидера Владимира Путина.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

По его словам, конкретные сроки визита пока не известны.

«Но подготовка ведётся по поручению господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) соответствующим ведомствам, которые представят отчёты, предложения для переговоров лидеров», — сказал источник.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что чёткие сроки визита Владимира Путина в Турцию пока не определены.