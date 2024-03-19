Блинкен заявил, что Израиль обязан защищать гражданское население сектора Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль обязан защищать мирное население сектора Газа.

Он заявил об ужасной ситуации для детей, женщин и мужчин в Газе.

При этом Блинкен отметил, что причиной этого стали прежде всего действия ХАМАС 7 октября и в течение всего периода после этого.

«Израиль, безусловно, обязан в ходе осуществления действий по самообороне и предотвращению повторения событий 7 октября сделать своим приоритетом защиту гражданских лиц», — передаёт его слова РИА Новости.

13 марта Министерство здравоохранения анклава сообщило, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 31 272.

15 марта Al Jazeera сообщил, что израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке в Газе, где собралась толпа людей, ожидающих гуманитарную помощь. По данным палестинского Минздрава, погибли по меньшей мере 12 человек, ещё 100 получили ранения.