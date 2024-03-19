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Блинкен заявил, что Израиль обязан защищать гражданское население сектора Газа

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль обязан защищать мирное население сектора Газа.
Блинкен заявил, что Израиль обязан защищать гражданское население сектора Газа
  • AP
  • © Ariel Schalit

Он заявил об ужасной ситуации для детей, женщин и мужчин в Газе.

При этом Блинкен отметил, что причиной этого стали прежде всего действия ХАМАС 7 октября и в течение всего периода после этого.

«Израиль, безусловно, обязан в ходе осуществления действий по самообороне и предотвращению повторения событий 7 октября сделать своим приоритетом защиту гражданских лиц», — передаёт его слова РИА Новости.

13 марта Министерство здравоохранения анклава сообщило, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 31 272.

15 марта Al Jazeera сообщил, что израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке в Газе, где собралась толпа людей, ожидающих гуманитарную помощь. По данным палестинского Минздрава, погибли по меньшей мере 12 человек, ещё 100 получили ранения.

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