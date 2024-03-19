Посол: Россия возобновит работу посольства в Экваториальной Гвинее
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС.
«Мы работаем над открытием в ближайшее время посольства России в Малабо», — сказал он.
По словам посла, группа в составе четырёх человек, в их числе два дипломата, уже находится в Экваториальной Гвинее для решения организационных вопросов, связанных с возобновлением работы российского ведомства.
В феврале директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко сообщил, что Россия готовит открытие диппредставительств в ряде стран Африки.