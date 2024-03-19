Посол: Россия возобновит работу посольства в Экваториальной Гвинее

Четыре российских дипломата и специалиста направились в Экваториальную Гвинею для возобновления работы дипмиссии, сообщил российский посол в Камеруне и Экваториальной Гвинее Георгий Тодуа.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы работаем над открытием в ближайшее время посольства России в Малабо», — сказал он.

По словам посла, группа в составе четырёх человек, в их числе два дипломата, уже находится в Экваториальной Гвинее для решения организационных вопросов, связанных с возобновлением работы российского ведомства.

В феврале директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко сообщил, что Россия готовит открытие диппредставительств в ряде стран Африки.