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Посол: Россия возобновит работу посольства в Экваториальной Гвинее

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Четыре российских дипломата и специалиста направились в Экваториальную Гвинею для возобновления работы дипмиссии, сообщил российский посол в Камеруне и Экваториальной Гвинее Георгий Тодуа.
Посол: Россия возобновит работу посольства в Экваториальной Гвинее
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Мы работаем над открытием в ближайшее время посольства России в Малабо», — сказал он.

По словам посла, группа в составе четырёх человек, в их числе два дипломата, уже находится в Экваториальной Гвинее для решения организационных вопросов, связанных с возобновлением работы российского ведомства.

В феврале директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко сообщил, что Россия готовит открытие диппредставительств в ряде стран Африки.

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