GT: поздравив Путина, Си Цзиньпин показал уверенность КНР в стабильности России
Об этом пишет Global Times.
Кроме того, по данным газеты, это демонстрирует, что Пекин продолжит развивать связи с Москвой.
«Дружба между высшими руководителями двух стран является гарантией стабильности китайско-российских отношений», — говорится в публикации.
Ранее Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России.
Также лидер КНР заявил, что Китай придаёт большое значение развитию отношений с Россией.