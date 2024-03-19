GT: поздравив Путина, Си Цзиньпин показал уверенность КНР в стабильности России

Поздравительное послание председателя КНР Си Цзиньпина президенту России Владимиру Путину в связи с его переизбранием показывает, что Китай уверен в стабильности и развитии России.

Об этом пишет Global Times.

Кроме того, по данным газеты, это демонстрирует, что Пекин продолжит развивать связи с Москвой.

«Дружба между высшими руководителями двух стран является гарантией стабильности китайско-российских отношений», — говорится в публикации.

Ранее Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России.

Также лидер КНР заявил, что Китай придаёт большое значение развитию отношений с Россией.