Количество иностранных наблюдателей за выборами президента России показывают важность построения многополярного мира и необходимости БРИКС.

Об этом заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян.

«Важно отметить, что там были наблюдатели со всего мира — из Южной Америки, Африки, Индии, Китая», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз сожалеет об отсутствии на президентских выборах в России наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

При этом глава миссии наблюдателей СНГ Ильхом Нематов отметил, что нарушений на выборах президента России, которые могли бы повлиять на их итоги, зафиксировано не было.