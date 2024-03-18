Глава миссии наблюдателей СНГ: выборы президента России прошли открыто и гласно
- РИА Новости
«Миссия СНГ приходит к выводам, что выборы президента России проведены в полном соответствии с Конституцией России и действующим в стране избирательным законодательством. Открыто и гласно. Были справедливыми, конкурентными и соответствовали принципу проведения демократических выборов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее лидеры стран Содружества Независимых Государств тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.
По данным ЦИК, Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, получая 87,29% голосов по итогам обработки 99,7% протоколов.