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Глава миссии наблюдателей СНГ: выборы президента России прошли открыто и гласно

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Глава миссии наблюдателей СНГ Ильхом Нематов отметил, что нарушений на выборах президента России, которые могли бы повлиять на их итоги, зафиксировано не было.
Глава миссии наблюдателей СНГ: выборы президента России прошли открыто и гласно
  • РИА Новости

«Миссия СНГ приходит к выводам, что выборы президента России проведены в полном соответствии с Конституцией России и действующим в стране избирательным законодательством. Открыто и гласно. Были справедливыми, конкурентными и соответствовали принципу проведения демократических выборов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидеры стран Содружества Независимых Государств тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

По данным ЦИК, Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, получая 87,29% голосов по итогам обработки 99,7% протоколов.

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