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Трамп: США управляет не Байден, а его злобное окружение

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью американскому теле- и радиоведущему Себастьяну Горки, что США управляет не нынешний президент Джо Байден, а его «злобное» окружение.

По словам Трампа, у нынешнего главы Белого дома всегда «отсутствующий» вид.

«Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять (решения - RT), они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», — передаёт слова Трампа РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что США стали марионеткой Китая из-за Байдена.

При этом Байден заявил, что Трамп якобы преклоняется перед российским президентом Владимиром Путиным.

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