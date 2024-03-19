Трамп заявил, что США стали марионеткой Китая из-за Байдена

Соединённые Штаты превратились в марионетку Китая из-за политики администрации президента США Джо Байдена.

Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в интервью экс-заместителю своего помощника Себастьяну Горке.

«Россия и все остальные страны могут делать с Соединёнными Штатами всё, что захотят. Китай, мы — марионетка Китая», — цитирует его ТАСС.

При этом Трамп назвал Байдена «худшим президентом» в истории США.

Ранее Байден заявил, что Трамп якобы преклоняется перед российским президентом Владимиром Путиным.

Также Трамп заявил, что Байдена никто не уважает за границей.