Трамп заявил, что США стали марионеткой Китая из-за Байдена
Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп в интервью экс-заместителю своего помощника Себастьяну Горке.
«Россия и все остальные страны могут делать с Соединёнными Штатами всё, что захотят. Китай, мы — марионетка Китая», — цитирует его ТАСС.
При этом Трамп назвал Байдена «худшим президентом» в истории США.
Ранее Байден заявил, что Трамп якобы преклоняется перед российским президентом Владимиром Путиным.
Также Трамп заявил, что Байдена никто не уважает за границей.