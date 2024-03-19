Bild: партия Шольца выросла в рейтинге благодаря позиции по ракетам Taurus
Об этом пишет Bild со ссылкой на данные опроса, проведённого институтом Insa.
«Говоря об АдГ и СДПГ, выигрывают две партии, которые решительно выступают против поставок крылатых ракет (Taurus)», — говорится в публикации.
Отмечается, что опрос проводился с 15 по 18 марта, в нём приняли участие 2 тыс. человек.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ракет Taurus для ударов по территории России стало бы фактически «объявлением войны».
Также в T-Online отметили, что поставки Taurus Украине противоречат интересам безопасности Германии.