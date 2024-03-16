T-Online: поставки Taurus Украине противоречат интересам безопасности Германии

Отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан среди прочего с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств, поставка которых Украине может противоречить интересам безопасности Германии.

Об этом информирует портал T-Online.

По его данным, особые риски таких поставок перечислил на закрытом брифинге комитета бундестага генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

«После выступления Бройера в зале воцарилась тишина. Даже у тех, кто обычно громко выдвигал свои требования, больше не возникло вопросов», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок тайком пыталась уговорить канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Также в FT отметили, что ФРГ потребуется около двух лет для возобновления производства ракет Taurus.

14 марта стало известно, что бундестаг проголосовал против поставки ракет Taurus на Украину.