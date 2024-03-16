T-Online: поставки Taurus Украине противоречат интересам безопасности Германии
Об этом информирует портал T-Online.
По его данным, особые риски таких поставок перечислил на закрытом брифинге комитета бундестага генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.
«После выступления Бройера в зале воцарилась тишина. Даже у тех, кто обычно громко выдвигал свои требования, больше не возникло вопросов», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок тайком пыталась уговорить канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus.
Также в FT отметили, что ФРГ потребуется около двух лет для возобновления производства ракет Taurus.
14 марта стало известно, что бундестаг проголосовал против поставки ракет Taurus на Украину.