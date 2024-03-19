RT в Telegram
Подпишись

ЦТАК: КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра

Короткая ссылка
КНДР 18 марта провела учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня сверхкрупного калибра 600 мм.

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, учениями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Цель учебных стрельб заключалась в подтверждении мощи и боевых возможностей систем вооружений путём проведения внезапных манёвров подразделений, имеющих на вооружении реактивные орудия калибра 600 мм, и осуществления залпового огня из них», — говорится в публикации.

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта.

Также КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Кроме того, Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить