ЦТАК: КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра
Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его данным, учениями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
«Цель учебных стрельб заключалась в подтверждении мощи и боевых возможностей систем вооружений путём проведения внезапных манёвров подразделений, имеющих на вооружении реактивные орудия калибра 600 мм, и осуществления залпового огня из них», — говорится в публикации.
Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта.
Также КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Кроме того, Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах.