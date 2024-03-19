ЦТАК: КНДР провела стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра

КНДР 18 марта провела учебные стрельбы из реактивных систем залпового огня сверхкрупного калибра 600 мм.

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его данным, учениями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Цель учебных стрельб заключалась в подтверждении мощи и боевых возможностей систем вооружений путём проведения внезапных манёвров подразделений, имеющих на вооружении реактивные орудия калибра 600 мм, и осуществления залпового огня из них», — говорится в публикации.

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил учениями десанта.

Также КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Кроме того, Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах.