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ООН будет взаимодействовать с властями России после избрания Путина президентом

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Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак сообщил, что всемирная организация продолжит взаимодействовать с властями России после избрания Владимира Путина президентом.
ООН будет взаимодействовать с властями России после избрания Путина президентом
  • AP

«У нас нет комментариев по данным выборам в целом. Что касается правительства, мы продолжаем взаимодействовать с правительством и продолжим это делать», — цитирует его РИА Новости.

Действующий президент России Владимир Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК. 

Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства выразил благодарность за проведение избирательной кампании в соответствии с законом.

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