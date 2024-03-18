ООН будет взаимодействовать с властями России после избрания Путина президентом
- AP
«У нас нет комментариев по данным выборам в целом. Что касается правительства, мы продолжаем взаимодействовать с правительством и продолжим это делать», — цитирует его РИА Новости.
Действующий президент России Владимир Путин получил 87,28% голосов избирателей по результатам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК.
Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства выразил благодарность за проведение избирательной кампании в соответствии с законом.