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Путин выразил благодарность за проведение избирательной кампании по закону

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Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатами на пост главы государства выразил благодарность за проведение избирательной кампании в соответствии с законом.

«Я хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь, такой конструктивный подход уже на площадке парламента... нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития», — сказал он.

Владимир Путин проводит встречу с участниками прошедших с 15 по 17 марта президентских выборов. RT ведёт трансляцию.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% протоколов действующий российский президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

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