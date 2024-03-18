МО Польши: Варшава и Берлин в июле создадут группу быстрого реагирования
- РИА Новости
«Польша и Германия берут ответственность за силы быстрого реагирования в Европе», — цитирует его РИА Новости.
Косиняк-Камыш отметил, что в состав группы войдут 2,5 тыс. солдат из Польши и 2,5 тыс. солдат из Германии.
Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба польских вооружённых сил Леон Коморницкий признал, что у Польши нет военного потенциала для отправки войск на Украину для участия в боевых действиях.