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МО Польши: Варшава и Берлин в июле создадут группу быстрого реагирования

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Польша и Германия в июле создадут боевую группу быстрого реагирования из 5 тыс. человек, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
МО Польши: Варшава и Берлин в июле создадут группу быстрого реагирования
  • РИА Новости

«Польша и Германия берут ответственность за силы быстрого реагирования в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Косиняк-Камыш отметил, что в состав группы войдут 2,5 тыс. солдат из Польши и 2,5 тыс. солдат из Германии.

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба польских вооружённых сил Леон Коморницкий признал, что у Польши нет военного потенциала для отправки войск на Украину для участия в боевых действиях.

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