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FT сообщила о «современном рабстве» женщин в католической организации «Опус Деи»

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В организации католической церкви «Опус Деи» девушек в течение многих лет принуждали к изнурительному труду, за который они не получали деньги.
FT сообщила о «современном рабстве» женщин в католической организации «Опус Деи»
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственное расследование. 

Как пишет издание, члены организации набирали молодых девушек в основном из сельской местности из рабочего класса, пообещав им взамен присоединения к «Опус Деи» получение образования.

«Женщины рассказали, что их принуждали к домашнему рабству — по сути, современному рабству — через жёсткую систему психологического контроля», — говорится в публикации.

Как рассказала изданию одна из жертв, в 15 лет священник предложил ей присоединиться к организации. По словам женщины, она много лет работала бесплатно в качестве домашней прислуги.

На данный момент в организацию «Опус Деи» входит около 95 тыс. человек по всему миру.

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