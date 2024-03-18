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ЦАХАЛ сообщил о падении «подозрительной воздушной цели» к северу от Эйлата

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Израильская армия заявила о падении прилетевшей со стороны Красного моря «подозрительной воздушной цели» к северу от города Эйлат.

Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram.

«Подозрительная воздушная цель влетела на территорию Израиля со стороны Красного моря и упала в незаселённой местности к северу от города Эйлат», — сказано в заявлении.

Пострадавших нет.

Цель контролировалась ВВС, уточнили в ЦАХАЛ.

15 марта йеменское движение «Ансар Алла», члены которого известны как хуситы, заявило, что атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец. Также они сообщили об атаке на три судна США и Израиля в Индийском океане.

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