ЦАХАЛ сообщил о падении «подозрительной воздушной цели» к северу от Эйлата

Израильская армия заявила о падении прилетевшей со стороны Красного моря «подозрительной воздушной цели» к северу от города Эйлат.

Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram.

«Подозрительная воздушная цель влетела на территорию Израиля со стороны Красного моря и упала в незаселённой местности к северу от города Эйлат», — сказано в заявлении.

Пострадавших нет.

Цель контролировалась ВВС, уточнили в ЦАХАЛ.

15 марта йеменское движение «Ансар Алла», члены которого известны как хуситы, заявило, что атаковало в Красном море израильское судно Pacific 01 и американский эсминец. Также они сообщили об атаке на три судна США и Израиля в Индийском океане.