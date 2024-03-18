Захарова посоветовала главе Минобороны Британии Шаппсу искать Миддлтон

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса о «сворованных выборах».

В Telegram она упомянула высказывания Шаппса, который заявил, что выборы в России якобы «своровали», но «не украдут Украину».

«Мы своего им не отдали. Вот и бесятся», — написала Захарова.

Она добавила, что Лондон привык всё у всех отбирать по праву «исключительности».

«Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс», — посоветовала Захарова Шаппсу.

Ранее она заявила, что британцы больше двух месяцев ищут принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, зато быстро находят «руку Москвы» и «Новичок».