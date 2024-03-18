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Путин: то, что происходит перед выборами в США, не демократия, а катастрофа

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Весь мир смеётся над тем, что происходит в ходе предвыборной кампании в США, это не демократия, а просто катастрофа, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами.

«Весь мир смеётся над тем, что происходит. Мы ведём себя сдержаннее, чем их оппоненты в других странах мира... Но это же просто катастрофа, а не демократия — вот что это такое», — сказал президент России.

Владимир Путин перед этим предложил журналисту NBC «принять ответную шайбу», отвечая на его вопрос о том, можно ли считать демократией выборы в Российской Федерации. Так, глава государства назвал позором на весь мир то, что происходит в США в преддверии президентских выборов.

Он, в частности, обратил внимание на то, что сейчас в Соединённых Штатах можно видеть использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты. Прибегают в том числе и к судебным инстанциям.

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