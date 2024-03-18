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Путин назвал позором на весь мир нечестную предвыборную борьбу в США

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Президент России Владимир Путин предложил журналисту NBC «принять ответную шайбу», отвечая на его вопрос о том, можно ли считать демократией выборы в Российской Федерации. Так, глава государства назвал позором на весь мир то, что происходит в США в преддверии президентских выборов.

Вопрос президенту России, который прибыл в избирательный штаб в Гостином Дворе, задал журналист Кир Симмонс.

«В некоторых странах, например, в вашей стране, разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты Соединённых Штатов? Используя в том числе и судебные инстанции?... Использование административных ресурсов, судебной системы, ну это же стало просто смешным! И позором на весь мир для Соединённых Штатов и для вашей «демократической», так называемой в кавычках, системы», — сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что имеет все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе в Соединённых Штатах, сегодня не наблюдается.

«Поэтому примите ответную шайбу», — сказал глава государства.

Президент России ранее отмечал, что поведение кандидатов в президенты США является особенностью американской политической культуры.

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