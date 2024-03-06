Путин: поведение кандидатов в президенты США — часть их политической культуры
- © РИА Новости / Павел Бедняков
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
Российский лидер отметил, что не хочет вмешиваться во внутренние дела США и давать оценку поведению кандидатов в президенты.
«Их поведение — это особенность внутренней политической культуры США, ничего больше», — констатировал Путин.
6 марта Никки Хейли вышла из гонки за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.
После этого Associated Press сообщило, что бывший американский лидер Дональд Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.