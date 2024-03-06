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Путин: поведение кандидатов в президенты США — часть их политической культуры

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Президент России Владимир Путин отметил, что поведение кандидатов в президенты США является особенностью американской политической культуры.
Путин: поведение кандидатов в президенты США — часть их политической культуры
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Российский лидер отметил, что не хочет вмешиваться во внутренние дела США и давать оценку поведению кандидатов в президенты.

«Их поведение — это особенность внутренней политической культуры США, ничего больше», — констатировал Путин.

6 марта Никки Хейли вышла из гонки за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

После этого Associated Press сообщило, что бывший американский лидер Дональд Трамп стал единственным претендентом на пост президента США от республиканцев.

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