Полиция Вашингтона ищет мужчину, который устроил стрельбу в центре города

Неизвестный открыл стрельбу на улице в историческом районе Вашингтона, злоумышленник атаковал семь человек, двое из которых погибли от ранений. Полиция продолжает поиски подозреваемого.

Стрельба произошла посреди ночи недалеко от площади Маунт-Вернон в центре города, подозреваемый всё ещё в бегах.

«Мы просим всех, кто располагает какой-либо информацией об этом инциденте или стал его свидетелем, связаться с столичным управлением полиции», — цитирует стражей правопорядка ABC.

Полиция разыскивает чернокожего мужчину «среднего телосложения, в светлых брюках и синей рубашке».

Ранее сообщалось, что несколько человек получили смертельные ранения в результате нападения неизвестного вооружённого человека в населённом пункте Фолс-Тауншип в американском штате Пенсильвания.