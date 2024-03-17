МИД Австрии: отправка военных на Украину недопустима для Вены
- РИА Новости
Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.
«Очевидно, что Австрия говорит нет. Мы будем придерживаться нейтралитета. Никакой отправки военных, никаких поставок военного материала, оружия и боеприпасов для Украины», — цитирует его ТАСС.
Ранее полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Райснер выразил мнение в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten, что российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта.