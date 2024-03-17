МИД Австрии: отправка военных на Украину недопустима для Вены

Австрия в силу своего нейтралитета не планирует отправлять военных на Украину.

Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

«Очевидно, что Австрия говорит нет. Мы будем придерживаться нейтралитета. Никакой отправки военных, никаких поставок военного материала, оружия и боеприпасов для Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Райснер выразил мнение в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten, что российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта.