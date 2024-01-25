Полковник генштаба ВС Австрии Маркус Райснер выразил мнение в интервью немецкому телеканалу ntv Nachrichten, что российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта.

По его словам, на отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около 2 тыс. снарядов.

При этом с российской стороны, как отметил Райснер, выстреливается около 10 тыс.

«Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя», — сказал полковник.

Ранее обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн выразил мнение, что Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов и одержала верх в «битве за боеприпасы».

Также французский экономист Джейк Эрлен заявил, что Украина с самого начала проиграла в конфликте.