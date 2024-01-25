Полковник ВС Австрии Райснер: российская армия в разы превосходит ВСУ
По его словам, на отдельных участках фронта с украинской стороны в среднем в день выстреливается около 2 тыс. снарядов.
При этом с российской стороны, как отметил Райснер, выстреливается около 10 тыс.
«Это означает, что мы снова имеем соотношение один к пяти, и это, конечно, автоматически отражается на ситуации на поле боя», — сказал полковник.
Ранее обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн выразил мнение, что Россия значительно опережает Украину по запасам снарядов и одержала верх в «битве за боеприпасы».
Также французский экономист Джейк Эрлен заявил, что Украина с самого начала проиграла в конфликте.