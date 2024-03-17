Полянский: 22 марта на заседании СБ ООН обсудят атаки ВСУ на Россию этой ночью

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что 22 марта в 17:00 мск состоится заседание СБ ООН по поводу атак Киева на мирные города России прошедшей ночью.

Он подчеркнул, что атаки украинских войск на мирное население в очередной раз показывают античеловеческую, террористическую сущность киевского режима.

Также Полянский назвал Запад прямым участником этих преступлений.

«Будем ставить эти вопросы на запрошенном нами заседании СБ ООН. У нас есть много чего им предъявить. И докладчик с нашей стороны будет серьёзный — имени пока раскрывать не буду», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО подавили украинский БПЛА самолётного типа в Калужской области.