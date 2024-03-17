Силы ПВО подавили украинский БПЛА самолётного типа в Калужской области
Средства противовоздушной обороны подавили украинский беспилотник самолётного типа в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
- РИА Новости
В Telegram он рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.
На месте происшествия работают сотрудники оперативной группы.
Ранее сообщалось, что в Белгороде из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина.
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