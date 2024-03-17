Силы ПВО подавили украинский БПЛА самолётного типа в Калужской области

Средства противовоздушной обороны подавили украинский беспилотник самолётного типа в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В Telegram он рассказал, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

На месте происшествия работают сотрудники оперативной группы.

Ранее сообщалось, что в Белгороде из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина.