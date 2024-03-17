В Белгороде из-за очередного обстрела со стороны Украины погиб мужчина, который находился на парковке. Он скончался до приезда скорой помощи, ещё 11 человек получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В самом тяжёлом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают всё, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь. Трём пострадавшим вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались», — рассказал глава области.

Власти выехали на осмотр мест, где есть повреждения. Вечером к уборке разбитых стёкол и другого мусора подключатся волонтёры.

Различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов и в девяти частных домах.

Незадолго до этого Министерство обороны сообщило, что в Сумской области Украины из ПЗРК «Верба» сбит украинский вертолёт Ми-8, который летел в направлении Белгородской области.