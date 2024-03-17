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В Сумской области сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, направлявшийся к российской границе

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В Сумской области Украины из ПЗРК «Верба» сбит украинский вертолёт Ми-8, который летел в направлении Белгородской области, сообщает Министерство обороны России.
В Сумской области сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, направлявшийся к российской границе
  • РИА Новости

Вертолёт сбили подразделения группировки войск прикрытия государственной границы России, он уничтожен в районе украинского населённого пункта Лукашовка, который находится у границы.

Вертолёт летел в сторону Козинки в Белгородской области, уточняет ведомство.

16 марта Министерство обороны опубликовало видеозапись, на кадрах которой запечатлено уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы при попытке проникнуть на территорию России.

ДРГ пыталась попасть в Козинку.

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