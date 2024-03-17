В Сумской области сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, направлявшийся к российской границе

В Сумской области Украины из ПЗРК «Верба» сбит украинский вертолёт Ми-8, который летел в направлении Белгородской области, сообщает Министерство обороны России.

РИА Новости

Вертолёт сбили подразделения группировки войск прикрытия государственной границы России, он уничтожен в районе украинского населённого пункта Лукашовка, который находится у границы. Вертолёт летел в сторону Козинки в Белгородской области, уточняет ведомство. 16 марта Министерство обороны опубликовало видеозапись, на кадрах которой запечатлено уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы при попытке проникнуть на территорию России. ДРГ пыталась попасть в Козинку.