В Сумской области сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, направлявшийся к российской границе
- РИА Новости
Вертолёт сбили подразделения группировки войск прикрытия государственной границы России, он уничтожен в районе украинского населённого пункта Лукашовка, который находится у границы.
Вертолёт летел в сторону Козинки в Белгородской области, уточняет ведомство.
16 марта Министерство обороны опубликовало видеозапись, на кадрах которой запечатлено уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы при попытке проникнуть на территорию России.
ДРГ пыталась попасть в Козинку.