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Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за нарушения прав российских избирателей

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в ООН, БДИПЧ ОБСЕ и другие международные организации на фоне нарушения прав российских избирателей за рубежом.
Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за нарушения прав российских избирателей
  • РИА Новости

«Обратилась по поводу беспрецедентных нарушений международных норм права... с тем, чтобы не только привлечь внимание международной общественности... но и предпринять меры с тем, чтобы прекратить эти нарушения», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Латвии местные власти ведут проверку документов у российских избирателей, которые пришли проголосовать на выборах президента России — прилегающие к посольству улицы оцеплены силовиками.

Глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах. Она приравняла участие в выборах президента России к поддержке СВО.

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