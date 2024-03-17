Посольство России: Латвия отнимает у российских избирателей латвийские документы
- РИА Новости
В российской дипмиссии сообщили о случаях изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность. Россиянам с истёкшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.
«Такая изощрённая форма издевательства над нашими гражданами, пришедшими реализовать своё конституционное право в родное посольство, не может не вызывать отвращения. Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает», — заявили в посольстве России.
Глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере ранее пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах. Она приравняла участие в выборах президента России к поддержке СВО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что Запад построил в Прибалтике диктатуру, заявляя при этом о желании выстроить в регионе демократию.