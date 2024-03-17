Bloomberg: Словакия при Фицо стала пророссийской страной Европы

Возвращение Роберта Фицо на должность премьер-министра Словакии сделало страну одной из самых пророссийских в Европе, говорится в статье Bloomberg.

«Прошли те времена, когда словацкие дипломаты убеждали страны — члены ЕС начать переговоры о вступлении Украины в союз и когда Братислава отправляла Киеву боевые машины», — отметил автор материала.

Также Фицо публично упрекнул своих европейских коллег в том, что они не желают идти к мирному урегулированию украинского конфликта, что привело к негативной реакции в Чехии и во Франции.

При этом, по мнению издания, Фицо не обеспокоен потерей друзей в Европе.

Ранее Фицо подчеркнул, что Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за Украины.