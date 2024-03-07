Фицо: Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за Украины

Власти Чехии отменой межправительственных консультаций со Словакией поставили под угрозу отношения между двумя странами из-за разных взглядов на ситуацию на Украине.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Мы принимаем к сведению, что лидеры чешского правительства решили поставить их (двусторонние отношения. — RT) под угрозу лишь потому, что заинтересованы в поддержке войны на Украине, тогда как словацкое правительство открыто говорит о мире», — заявил он в видеообращении в соцсетях.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин присоединится к инициативе Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в невходящих в Евросоюз странах.