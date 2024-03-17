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В посольстве России сообщили, что похищенную в Мексике россиянку отпустили

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В посольстве России в Мексике сообщили, что россиянку, похищенную у границы с Соединёнными Штатами, отпустили, сейчас она находится в полицейском участке.
В посольстве России сообщили, что похищенную в Мексике россиянку отпустили
  • РИА Новости

«Согласно имеющейся на данный момент информации, похищенная россиянка сейчас находится в полицейском участке Рейносы», — приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

По данным властей, злоумышленники отпустили россиянку без выплаты запрошенного ими выкупа.

Ранее стало известно, что в Мексике у границы с США неизвестные похитили москвичку Марию Ригович.

14 марта Ригович ехала на автомобиле в город Рейноса, который располагается на границе двух государств, вместе с ней была семья из Монтеррея.

В социальных сетях девушка сообщила, что за ними гонятся из картеля, после этого она не выходила на связь.

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