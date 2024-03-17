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В Мексике у границы с США похитили москвичку Марию Ригович

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В Мексике у границы с Соединёнными Штатами неизвестные похитили москвичку Марию Ригович.

Об этом сообщает портал MSK1 со ссылкой на её мужа Алексея.

По его словам, 14 марта Ригович ехала на автомобиле в город Рейноса, который располагается на границе двух государств, вместе с ней была семья из Монтеррея.

В социальных сетях девушка сообщила, что за ними гонятся из картеля, после этого она не выходила на связь.

Позднее она отправила Алексею сообщение, попросив перевести $1,5 тыс. на карту, номер которой «она скажет».

По словам её мужа, девушка иногда выходит на связь и он планирует переводить выкуп.

Он также обратился в российское посольство в Мексике.

7 марта стало известно, что более 200 школьников были похищены бандитами в нигерийском штате Кадуна.

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