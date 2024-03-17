МИД: дипломаты Британии опустились до уровня хулиганов, пытаясь помешать выборам
- РИА Новости
Такое мнение она высказала в эфире канала «Соловьёв LIVE».
«Они опустились до вот такого низкопробного, ущербного — буквально на уровне хулиганов — поведения», — подчеркнула дипломат.
Захарова рассказала, что британские дипломаты пытались дискредитировать проведение выборов в своих социальных сетях.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв заявил, что кибератаки на московскую систему ДЭГ поступают из США и Великобритании.