МИД: дипломаты Британии опустились до уровня хулиганов, пытаясь помешать выборам

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что британские дипломаты опустились до уровня хулиганов, пытаясь помешать проведению выборов президента России.

Такое мнение она высказала в эфире канала «Соловьёв LIVE».

«Они опустились до вот такого низкопробного, ущербного — буквально на уровне хулиганов — поведения», — подчеркнула дипломат.

Захарова рассказала, что британские дипломаты пытались дискредитировать проведение выборов в своих социальных сетях.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв заявил, что кибератаки на московскую систему ДЭГ поступают из США и Великобритании.