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МИД: дипломаты Британии опустились до уровня хулиганов, пытаясь помешать выборам

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что британские дипломаты опустились до уровня хулиганов, пытаясь помешать проведению выборов президента России.
МИД: дипломаты Британии опустились до уровня хулиганов, пытаясь помешать выборам
  • РИА Новости

Такое мнение она высказала в эфире канала «Соловьёв LIVE».

«Они опустились до вот такого низкопробного, ущербного — буквально на уровне хулиганов — поведения», — подчеркнула дипломат.

Захарова рассказала, что британские дипломаты пытались дискредитировать проведение выборов в своих социальных сетях.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв заявил, что кибератаки на московскую систему ДЭГ поступают из США и Великобритании.

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