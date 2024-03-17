SANA: при ударе ЦАХАЛ по югу Сирии пострадал военный

Сирийский военный получил ранения из-за авиаудара Израиля по югу Сирии.

Об этом пишет агентство SANA со ссылкой на источник в Минобороны республики.

Как передаёт РИА Новости, Израиль совершил воздушную атаку со стороны Голанских высот по ряду позиций в Южном регионе.

«Силы ПВО сбили несколько ракет. В результате агрессии был ранен один военный, причинён материальный ущерб», — сказано в материале.

14 марта заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что пост российской военной полиции дополнительно развёрнут на линии зоны разъединения ВС Израиля и Сирии в районе Голанских высот.