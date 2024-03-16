Макрон: Франция не выступит с наступательными инициативами против России
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«Мы не будем идти путём эскалации, поскольку нам не нужна ещё одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов и мы готовы реагировать в зависимости от действий России», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Украине нужны сильные позиции для переговоров.
«Но я пока что не иду с наступательными инициативами», — добавил Макрон.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя. Позднее он скорректировал своё заявление и сказал, что «не исключать что-то — не означает делать это».
При этом опрос показал, что почти 60% французов не согласились с Макроном в вопросе помощи Украине.