Москалькова обратилась в ООН из-за воспрепятствования голосованию россиян
- РИА Новости
Об этом омбудсмен заявила в ходе посещения приграничного пункта для голосования в Ивангороде Ленинградской области.
По словам Москальковой, которые приводит ТАСС, её обращение в ООН призвано не просто обратить внимание мирового сообщества на грубейшее нарушение международных прав, но предотвратить повторные нарушения и пресечь их распространение.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что козни Запада не помешают успешному проведению выборов президента за рубежом.