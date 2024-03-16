Москалькова обратилась в ООН из-за воспрепятствования голосованию россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с нарушением международных норм из-за воспрепятствования голосованию россиян за рубежом.

Об этом омбудсмен заявила в ходе посещения приграничного пункта для голосования в Ивангороде Ленинградской области.

По словам Москальковой, которые приводит ТАСС, её обращение в ООН призвано не просто обратить внимание мирового сообщества на грубейшее нарушение международных прав, но предотвратить повторные нарушения и пресечь их распространение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что козни Запада не помешают успешному проведению выборов президента за рубежом.