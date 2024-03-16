RT в Telegram
Подпишись

Москалькова обратилась в ООН из-за воспрепятствования голосованию россиян

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с нарушением международных норм из-за воспрепятствования голосованию россиян за рубежом.
Москалькова обратилась в ООН из-за воспрепятствования голосованию россиян
  • РИА Новости

Об этом омбудсмен заявила в ходе посещения приграничного пункта для голосования в Ивангороде Ленинградской области.

По словам Москальковой, которые приводит ТАСС, её обращение в ООН призвано не просто обратить внимание мирового сообщества на грубейшее нарушение международных прав, но предотвратить повторные нарушения и пресечь их распространение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что козни Запада не помешают успешному проведению выборов президента за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить