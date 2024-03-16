Захарова: козни Запада не помешают проведению выборов президента за рубежом

Попытки Запада строить козни во время проведения выборов президента России за рубежом потерпят крах — голосование пройдёт успешно. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что посольства и генконсульства России работают на полную мощность, несмотря на существенное сокращение их коллективов в странах Запада из-за высылок дипломатов.

«Для загранучреждений, конечно, основной день завтрашний, воскресный, но я уверяю вас, кто бы и что бы (ни делал. — RT), какие козни ни строил, мы эту работу завершим», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее дипломат заявила, что власти Молдавии противятся голосованию на выборах президента России по заказу Запада.