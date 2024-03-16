Захарова: козни Запада не помешают проведению выборов президента за рубежом
- РИА Новости
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Она подчеркнула, что посольства и генконсульства России работают на полную мощность, несмотря на существенное сокращение их коллективов в странах Запада из-за высылок дипломатов.
«Для загранучреждений, конечно, основной день завтрашний, воскресный, но я уверяю вас, кто бы и что бы (ни делал. — RT), какие козни ни строил, мы эту работу завершим», — цитирует Захарову ТАСС.
Ранее дипломат заявила, что власти Молдавии противятся голосованию на выборах президента России по заказу Запада.