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Захарова: козни Запада не помешают проведению выборов президента за рубежом

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Попытки Запада строить козни во время проведения выборов президента России за рубежом потерпят крах — голосование пройдёт успешно. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: козни Запада не помешают проведению выборов президента за рубежом
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

Она подчеркнула, что посольства и генконсульства России работают на полную мощность, несмотря на существенное сокращение их коллективов в странах Запада из-за высылок дипломатов.

«Для загранучреждений, конечно, основной день завтрашний, воскресный, но я уверяю вас, кто бы и что бы (ни делал. — RT), какие козни ни строил, мы эту работу завершим», — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее дипломат заявила, что власти Молдавии противятся голосованию на выборах президента России по заказу Запада.

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