Мурадов: Запад не признаёт референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму
- РИА Новости
Такое мнение Мурадов высказал в интервью РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, возращение Крыма в состав России обеспечило стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях.
Он добавил, что эту безопасность в течение многих лет пытаются подорвать противники России, стремясь получить Севастополь в качестве своей военной базы.
«Этим и объясняется столь жёсткое и, я бы сказал, истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму и правомерность его воссоединения с Россией», — резюмировал он.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.