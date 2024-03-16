Мурадов: Запад не признаёт референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что страны Запада отказываются признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав России из-за срыва планов по вытеснению российского Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы.

Такое мнение Мурадов высказал в интервью РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, возращение Крыма в состав России обеспечило стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях.

Он добавил, что эту безопасность в течение многих лет пытаются подорвать противники России, стремясь получить Севастополь в качестве своей военной базы.

«Этим и объясняется столь жёсткое и, я бы сказал, истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму и правомерность его воссоединения с Россией», — резюмировал он.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.