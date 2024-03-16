Полянский: призыв Ватикана по Украине отражает растущую озабоченность в мире

Заявления Папы Римского Франциска о необходимости переговоров и прекращения огня на Украине свидетельствует о растущей озабоченности в мире в связи с украинским конфликтом. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, прозвучавшим в беседе с РИА Новости, такая ситуация на фронте складывается в результате решений, принимаемых украинским руководством.

«Вы знаете, что в военном отношении украинцы находятся в весьма отчаянной позиции. Перспективы мрачные, и, думаю, что (Владимир. — RT) Зеленский и его приспешники единственные, кто отрицает это и отказывается смотреть правде в глаза», — добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что МИД Украины вызвал посла Ватикана после призыва Папы Римского к прекращению огня.