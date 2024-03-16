ООН: Гутерреш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по теме судоходства
Об этом рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — цитирует его РИА Новости.
По словам Дюжаррика, главной целью текущих усилий ООН остаётся свобода гражданского судоходства.
Он отметил, что продовольственные и торговые маршруты должны быть «безопасными, непрерывными и предсказуемыми».
Ранее Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью.
Позже турецкий лидер заявил о готовности Турции принять мирный саммит по Украине.
Зеленский, в свою очередь, выступил против идеи Эрдогана провести саммит с участием России.