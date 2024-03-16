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ООН: Гутерреш направил письма Путину, Зеленскому и Эрдогану по теме судоходства

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Генсек ООН Антониу Гутерреш направил в феврале письма президенту России Владимиру Путину, лидеру Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Чёрном море.

Об этом рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дюжаррика, главной целью текущих усилий ООН остаётся свобода гражданского судоходства.

Он отметил, что продовольственные и торговые маршруты должны быть «безопасными, непрерывными и предсказуемыми».

Ранее Эрдоган обсудил с Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью.

Позже турецкий лидер заявил о готовности Турции принять мирный саммит по Украине.

Зеленский, в свою очередь, выступил против идеи Эрдогана провести саммит с участием России.

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